Путин потребовал как можно быстрее навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке.

"Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты - так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства [Михаилу Мишустину]", - распорядился глава государства на совещании с кабмином, заслушав доклад руководителя министерства Виталия Савельева.

В своем выступлении министр назвал несколько возможных мер для решения этой проблемы. Он в том числе предложил закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах, а также высказал идею создать специальную государственную судоходную компанию, которая бы взяла на себя часть таких поставок.

Путин обратил внимание на слова министра про частные стивидорные компании и особенности сотрудничества с ними. "Я надеюсь, вы с ними будете работать должным образом. Но дело разве только в них?" - поинтересовался президент. Он указал на то, что увеличился объем контейнерных перевозок из Китая. "[Они] премиальные, они выгоднее для РЖД. Тоже хорошо известно - шахтеры же постоянно на это жалуются", - заметил глава государства.

Президент также попросил уточнить, сколько времени необходимо для решения проблемы. Савельев в ответ пояснил, что оставшиеся социально значимые грузы предполагается вывезти до конца ноября, но для этого пока не хватает четырех судов. Он вновь обратился к варианту создания судоходной компании, заметив, что на это требуются "не такие большие деньги, чтобы решить пиковые нагрузки". "Да, ну ради бога, только компанию вы будете создавать сколько? - парировал Путин. - И с Олегом Валентиновичем (Белозеровым, главой РЖД - прим. ТАСС) нужно поработать". Президент также поинтересовался, хватает ли в этой ситуации подвижного состава, локомотивов на железных дорогах. Услышав, что проблем с этим нет, глава государства заключил: "Хорошо, я услышал".