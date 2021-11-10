Путин обсудит на саммите АТЭС постпандемийное восстановление экономики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября, по видеосвязи примет участие в очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"12 ноября Владимир Путин примет участие в очередном саммите форума АТЭС, который пройдет в формате видеоконференции под председательством Новой Зеландии. В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года", - говорится в сообщении.

16 июля в формате видеоконференции состоялась внеочередная встреча лидеров АТЭС, посвященная борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".