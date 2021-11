Лихачев заявил, что Росатом устраивают условия, на которых U1 продает свою "дочку" в США

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Росатом устраивают условия, на которых международная уранодобывающая компания Uranium One (U1) продает корпорации Uranium Energy Corporation (UEC, США) все акции своей дочерней компании в США Uranium One Americas. Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам в среду в Нижнем Новгороде в кулуарах международного форума-диалога "Наука за мир и развитие", который проходит на площадке образовательного центра Росатома Академия "Маяк".

"Любая сделка - это компромисс. Раз мы на нее пошли, значит он нас устраивает", - сказал Лихачев, по словам которого сделку планируется закрыть по мере готовности партнеров.

Ранее сообщалось, что входящая в Росатом международная уранодобывающая компания Uranium One (U1) продаст корпорации Uranium Energy Corporation (UEC, США) все акции своей дочерней компании в США Uranium One Americas. Продажа Росатомом акций компании Uranium One Americas, Inc. проводится в рамках стратегии по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, сообщили позднее в госкорпорации.

Uranium One Inc. - одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. В США Uranium One принадлежит 100% рудника Willow Creek (законсервирован с июля 2018 года) и проекты по добыче урана в бассейнах Powder River и Great Divide в штате Вайоминг. Также компания является оператором Mantra Resources.

Основными акционерами Uranium One Inc. являются Uranium One Holding N.V. и АО "Ураниум Уан Груп", входящие в дивизион Uranium One госкорпорации "Росатом".