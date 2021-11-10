"Сбермегамаркет" до конца 2021 года откроет около 400 пунктов выдачи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Сбермегамаркет" планирует открыть до конца 2021 года около 400 пунктов выдачи. Об этом журналистам сообщил генеральный директор маркетплейса Соломон Кунин на пресс-конференции, посвященной предложениям банка и компаний экосистемы "Сбер".

"Под брендом "Сбермегамаркет" у нас уже работают пилотные объекты. До конца года мы планируем открыть до 400 таких объектов, что позволит нам контролировать качество полностью всей цепочки, от продавца до конечного покупателя, и создаст нам задел по мощности обработки количества заказов", - сказал Кунин.

Он отметил, что развитие собственной сети пунктов выдачи является перспективным направлением развития "Сбермегамаркета".

Кроме того, по его словам, маркетплейс увеличил количество партнеров, у которых можно заказать товар, а затем забрать его в розничном магазине."То есть схема покупки так называемая "закажи и забери в розничном магазине" позволяет снять нагрузку с логистической цепочки товародвижения и переложить ее на розничные магазины, где возможность обработать количество заказов гораздо больше", - добавил Кунин.

Также Кунин заявил, что сейчас ведется работа по кратному увеличению мощностей пропускной логистической способности, которую за последнее время удалось нарастить почти в семь раз.