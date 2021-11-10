Hyundai начнет выпуск машин на бывшем заводе General Motors в Петербурге к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai планирует выпустить новые модели автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге к 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Несмотря на сложности последних двух лет, выпуск на нашем предприятии не снижается или снижается в разумных пределах. И в качестве одного из наших достижений можно назвать приобретение компанией Hyundai бывшего предприятия General Motors, которое было законсервировано в 2015 году. Мы в октябре месяце приняли решение начать его реконструкцию с тем, чтобы к 2023 году начать выпуск новых моделей - это будет широкая линейка автомобилей", - рассказал директор по внешним связям Hyundai Motor Manufacturing Rus Виктор Васильев.

Завод General Motors открылся в Санкт-Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году на предприятии выпускались Chevrolet Cruze и Opel Astra, на нем также велась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

С 1 июля 2015 года GM полностью остановил и законсервировал производство на российской площадке. В декабре 2020 года глава PR-отдела Hyundai заявил о закрытии сделки по приобретению завода General Motors.