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Путин: власти РФ должны принимать меры в связи с возможными сложностями в АПК в мире

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Российские власти должны своевременно реагировать на возможные сложности в сельском хозяйстве в мире на фоне сокращения объемов производства удобрений, подчеркнул в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Как отметил глава государства, в связи с ростом цен на газ, являющийся сырьем для удобрений, крупные европейские производители сокращают объемы их производства почти на половину, а Китай принимает решения об ограничении экспорта удобрений. Это может сказаться на посевных площадях в мире и на продовольствии, в том числе на продуктах из мяса, заметил российский лидер.

"Все это мы точно должны с вами иметь в виду и своевременно принимать соответствующие меры", - подчеркнул Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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