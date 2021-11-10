Подкомиссия поддержала введение квоты на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза о введении импортных квот на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза РФ о введении тарифных квот на импорт замороженного мяса крупного рогатого скота (говядины) и свинины. Решение принимается в рамках комплексных мер по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты и направлено на обеспечение продовольственной безопасности России", - говорится в пресс-релизе.

Таможенная подкомиссия также поддержала предложение о продлении на 2022 г. возможности ввоза сухой молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90% для производства детских смесей из санкционных стран. Кроме того, одобрение получила инициатива о введении временного запрета на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 января по 30 июня 2022 г., отмечается в пресс-релизе.