ТАСС, 10 ноября. Строительные работы начались на Добровольном месторождении урана в Курганской области. Об этом сообщил в среду начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти уранового холдинга "Атомредметзолото" Юрий Мурашко.

Начало добычи урана на опытно-промышленном участке запланировали на декабрь 2022 года. Уточняется, что в затопляемой во время паводков зоне реки Тобол строительные и опытно-промышленные работы не предусматриваются.

"АО "Русбурмаш" начало строительные работы на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Курганской области, работы проводятся по заказу АО "Далур", также входящего в контур управления уранового холдинга "АРМЗ". На территории месторождения полностью обустроят опытно-промышленный участок скважинного подземного выщелачивания урана. Здесь построят технологический и административно-бытовой корпуса, склады и другие объекты. Специалисты АО "Русбурмаш" приступили к работам по котлованам, отсыпке, обустройству подъездной дороги", - говорится в сообщении.

Добровольное месторождение залегает в осадочных породах речного происхождения на глубине 580 м. Сверху покрыто мощным слоем глины до 120 м. Возраст месторождения - 140 млн лет.

"По масштабам Добровольное месторождение сравнимо с Далматовским, отработку которого мы ведем с 1984 года. Организация добычи в Звериноголовском районе позволит создать более 300 новых рабочих мест и обеспечивать атомную промышленность стратегическим металлом несколько десятилетий. Месторождение - ленточного типа, общая протяженность уранового оруденения около 18 км", - сказал гендиректор АО "Далур" Динис Ежуров.

Уран в России

Добычу урана в России ведет холдинг "АРМЗ". Он управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае, Бурятии, Курганской области и Якутии. По данным опубликованного в июле отчета Росатома за 2020 год, производство урана в России в 2020 году составило 2,846 тыс. т - падение на 2,2% по сравнению с 2019 годом. Приаргунское производственное горно- химическое объединение в 2020 году добыло 1,24 тыс. т урана против 1,3 тыс. т в 2019 году, "Далур" - 585 т против 595 т, "Хиагда" - 1,021 тыс. т против 1,016 тыс. т. Минерально-сырьевая база российских предприятий по состоянию на 1 января 2021 года составила 509,4 тыс. т урана.

Производственное объединение создали в 1968 году. Находится в Краснокаменске, является градообразующим предприятием и крупнейшим в России уранодобытчиком. В состав предприятия входит более 20 подразделений, имеется своя энергетическая база.

АО "Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Оно разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. т урана.

АО "Хиагда" работает в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения. Готово к освоению Вершинное месторождение. Следующий этап - строительство инфраструктуры и подготовка к освоению Дыбрынского и Количканского месторождений.