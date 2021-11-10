Россияне не платят по каждому второму взятому "до зарплаты" займу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Доля просроченных займов "до зарплаты" (PDL, потебительские микрозаймы, предоставляемые на сумму не более 30 тыс. рублей на срок до 30 дней - прим. ТАСС) по итогам первого полугодия 2021 года составила порядка 55-57%. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

"Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%", - сказал он на комитете Госдумы по финансовому рынку.

В свою очередь заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин добавил, что регулятор стремится к присутствию на данном рынке "более дорогих" участников, которые в то же время будут обеспечивать легальный спрос своим предложением.

"Если мы думаем, что завтра мы уберем все микрофинансовые организации с рынка и спрос исчезнет, это большая ошибка. Он просто будет находиться в тени, что и происходит, когда время от времени мы подкручиваем гайки - и участники рынка не успевают перестроиться", - рассказал он.

Представитель ЦБ отметил, что сегодня в России функционирует порядка 6 тыс. микрофинансовых институтов, при этом совокупное количество заемщиков превышает 18 млн человек, а совокупный портфель приближается к 400 млрд рублей. В то же время по состоянию на 2013 год в стране было около 20 тыс. микрофинансовых институтов, а портфель составлял примерно 60 млрд рублей, пояснил он.

"Сокращение микрофинансовых институтов произошло за счет того, что мы намного строже стали относиться к тем субъектам микрофинансирования, которые находятся в реестре и так себя позиционируют, но либо не осуществляют реально эту деятельность, либо осуществляют ее со значимыми нарушениями. Все эти субъекты мы стали выводить с легального поля", - пояснил зампред ЦБ.