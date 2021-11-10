Власти Челябинской области увеличат финансирование социальной сферы на 20% в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области увеличат до 46,2 млрд рублей финансирование социальной сферы в 2022 году, что на 20% больше уровня текущего года. Это позволит запустить новые меры социальной поддержки и повысить в 1,5 раза субсидии на жилье для детей-сирот, сообщила ТАСС в среду министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

"В Челябинской области на 2022 год в общем объеме финансирования социальной сферы средства областного бюджета составят 29,5 млрд рублей, федерального бюджета - 16,7 млрд рублей. Таким образом, общее финансирование социальной сферы достигнет 46,2 млрд рублей, что на 20% больше бюджета 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, почти 15 млрд рублей выделяется на поддержку ветеранов, тружеников тыла, инвалидов и других категорий граждан. Порядка 7,1 млрд рублей направят на финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках национального проекта "Демография". "Безусловным приоритетом в работе министерства социальных отношений Челябинской области является забота о тех категориях граждан, которые больше всего в этом нуждаются: это семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди "серебряного" возраста", - сказала Буторина.

Министр добавила, что с 1 января 2022 года начнет действовать новая мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – это компенсация расходов на оплату найма жилого помещения. Планируется, что получать деньги будут порядка 1,8 тыс. человек. Власти рассчитывают, что поэтапно уменьшится очередь на жилье для детей-сирот, в 2022 году объем финансирования будет увеличен в 1,5 раза и составит 1,1 млрд рублей.