В Орске запустили новую производственную линию на вагоноремонтном заводе

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Орский вагоноремонтный завод запустил 10 ноября автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей, необходимых для колесных пар. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, который принял участие в открытии нового производственного участка на предприятии, пережившем банкротство и смену собственника два года назад.

"Глава региона осмотрел площадку комплекса, состоящую из двух отдельных линий. "Новая вагоноремонтная компания" начала работу по запуску проекта в декабре 2020 года. Инвестиционные вложения составили более 122 млн рублей, из них в 2021 году 35 млн рублей. Номинальная мощность комплекса составляет 9,3 штуки в час. Конечный продукт линии, чистовые оси, будет использоваться на магистральных железных дорогах стран-участниц СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик", - говорится в распространенном сообщении.

По словам губернатора, с момента банкротства на заводе в четыре раза увеличилась загрузка по ремонту вагонов, на 27% - размер заработной платы, вырос штат сотрудников и с запуском новой линии появилась потребность в новых специалистах.

Генеральный директор ООО "Новая вагоноремонтная компания" Вадим Михальчук отметил, что Орский завод стал крупнейшим вагоноремонтным предприятием на Урале. "Сегодня впервые в нашей стране на базе вагоноремонтного предприятия в линейке услуг появляется новый продукт - чистовая вагонная ось. Это историческое событие для нашей компании", - приводятся в сообщении слова руководителя холдинга.

Орский вагоноремонтный завод вошел в состав ООО "Новая вагоноремонтная компания" в 2020 году. Он включает в себя 40 зданий и три земельных участка. Как уточняется на сайте компании, а территории завода имеются собственные инженерные сети, коммуникации и инфраструктура для осуществления широкого спектра работ в сфере вагоностроения, вагоноремонта, металлобработки и т. п.