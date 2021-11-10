Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 3,7%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в октябре 2021 года вырос на 3,7% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года увеличился на 8,7%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за третий квартал 2021 года реальный эффективный курс рубля вырос на 4,1%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2% по сравнению с сентябрем, а с начала года - на 3,6%. При этом курс рубля к евро вырос на 3,6% к сентябрю и на 3,9% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.