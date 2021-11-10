Проект планировки нового жилого квартала в Западном Дегунине утвердили в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в столичном районе Западное Дегунино. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино (САО) площадью 100 га. Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект планировки предусматривает строительство нового жилого квартала общей площадью около 1,6 млн. кв. м, из них 658,6 тыс. кв. м - жилье. Кроме того, предполагается возвести детские сады на 750 мест, две школы на 1,7 тыс. учеников, общественно-деловые объекты и гаражи на более 4 тыс. машиномест. Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети с устройством сети велодорожек и установкой 12 современных остановок. В рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры будут построены дополнительные трансформаторные подстанции и гидротехническое сооружение.

Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 13,6 тыс. человек и 12,8 тыс. рабочих мест.

"В настоящее время на этой территории находятся устаревшие и неэффективно используемые нежилые объекты различного назначения (производственные, складские жилищно-коммунальные и пр.), часть которых запланирована к сносу", - уточняется в материале.