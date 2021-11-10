В Прикамье запустят новую установку по производству меламина за 27,4 млрд рублей

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Новый агрегат по производству меламина мощностью 40 тыс. т в год появится в Пермском крае в ближайшие четыре года, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Мощность нового агрегата составит 40 тыс. т в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2025 года. С пуском второй установки меламина "Метафракс" удвоит производственные мощности и станет одним из крупнейших производителей этого продукта в Европе, что позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей, снизить зависимость от импорта и обеспечить поставки части продукции на экспорт", - говорится в сообщении.

Объем капитальных вложений в проект оценивается в 27,4 млрд рублей, по оценкам специалистов компании, срок окупаемости составит порядка 12 лет.

Также сообщается, что новое производство меламина полностью интегрируют с установками комплекса "Аммиак-карбамид-меламин", строительство которого активно ведется на территории региона. На сегодняшний день готовность его объектов составляет порядка 92%.

ПАО "Метафракс" - крупный российский производитель метанола и его производных. География поставок компании включает 60 стран мира.