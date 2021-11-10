Размер экспортной квоты на зерновые на 2022 год определят в конце 2021 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Размер экспортной квоты на зерновые на 2022 год будет определен в конце 2021 года, исходя из объемов урожая в РФ и темпов экспорта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота на пшеницу. Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня 2021 года в РФ была установлена вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.