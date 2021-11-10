Новосибирский завод по производству соленых снеков PepsiCo откроют в начале 2022 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Компания PepsiCo введет в эксплуатацию завод по производству соленых закусок в промышленно-логистическом парке Новосибирской области в начале 2022 года. Об этом сообщила в среду руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве Надежда Зуева.

"Компания PepsiCo еще в 2019 году заявила о своих намерениях реализовать проект строительства завода по производству соленых закусок на территории Новосибирской области. <…> Компания запустит первые две производственные линии в начале следующего года. Всего запланировано шесть производственных линий", - сказала она в ходе осенней сессии форума "Международный день импорта и экспорта".

Объем инвестиций в строительство завода составляет более 11 млрд рублей, появится порядка 600 рабочих мест. Помимо строительства завода, компания также запускает агропрограмму, которая направлена на обеспечение нового предприятия местным сырьем. Для этого будут проводиться тренинги и обучение для производителей картофеля в регионе.

"Именно этот проект станет для компании PepsiCo первым в России, где будут практически полностью перерабатываться все отходы от производственной деятельности и в дальнейшем повторно использоваться уже в самом производственном процессе", - отметила она.