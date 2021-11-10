Минсельхоз ожидает стабилизации цен на социально значимые продукты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары благодаря полученному урожаю и действующим мерам регулирования. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мы ожидаем, что полученный урожай в комплексе с мерами регулирования позволит стабилизировать ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары", - сказал Патрушев.

Минсельхоз рассчитывает, что по итогам года урожай зерновых культур составит 127 млн тонн в бункерном весе, в пересчете на чистый вес - более 123 млн тонн. Данный показатель ниже прошлогоднего, но выше среднемноголетних значений, подчеркнул министр. По его словам, урожай масличных прогнозируется на уровне 23 млн тонн, что является существенным приростом к результату 2020 года.

О ценах на продукты

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России в октябре 2021 года выросла на 12,7%, мяса кур - на 5,5%. В Росстате также сообщили, что цены на сахар в среднем по России выросли на 2%, масло подсолнечное стало дороже на 0,6%. Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кальмары мороженые - на 4,2%, крупа гречневая - на 3,2%, окорочка куриные - на 2,8%, сельдь соленая и кулинарные изделия из птицы - на 2,2%, мука пшеничная - на 2,1%.

Стоимость огурцов в России в октябре 2021 года выросла на 48,7%, помидоров - на 43,8%, картофеля - на 15,5%, апельсинов - на 10,7%.

Формулы плавающих экспортных пошлин на зерно и масло

Формулы плавающих экспортных пошлин на зерно и масло могут быть пересмотрены в случае роста цен, сообщил Дмитрий Патрушев.

"В случае значительного роста мировых цен, допустим, до $400 за тонну и более, формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", - сказал он, говоря о размере запланированной к введению в 2022 году тарифной квоты на вывоз зерновых культур из РФ, предусматривающей отдельную квоту на экспорт пшеницы.

"Что касается других категорий, правительством в 2021 году введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном сегменте. При этом, в случае возникновения тенденций резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло, размер демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону увеличения", - добавил министр.

С 1 марта по 30 июня 2021 года в РФ была установлена вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).