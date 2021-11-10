Компания "Эврика" Ставрополья сможет экспортировать баранину в страны Персидского залива

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Ставропольское предприятие "Эврика" получило рекомендацию для включения в реестр экспортеров. Таким образом, теперь два предприятия края смогут экспортировать баранину в Иран, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, сообщила в среду пресс-служба местного правительства.

"Предприятие "Эврика" из Левокумского района получило рекомендацию для включения в реестр экспортеров. Такое решение принято Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора и центральным аппаратом Россельхознадзора по итогам рассмотрения заявки, поданной ООО "Эврика", - говорится в пресс-релизе.

Онлайн-аттестация установила, что предприятие исполняет программы производственного контроля готовой продукции, имеет результаты проведенных исследований в аккредитованных лабораториях. Предполагается, что оно способно выполнять ветеринарно-санитарные требования Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана при убое мелкого рогатого скота, разделке, хранении баранины, предназначенной для экспорта.

По данным пресс-службы, летом 2021 года фермер из Левокумского района стал первым в России, кто получил право поставлять свою продукцию в ОАЭ. Тогда Министерство окружающей среды и проблем изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов предоставило право на экспорт охлажденной баранины фермеру Ставропольского края.

Теперь же два ставропольских предприятия имеют право на экспорт баранины в страны Персидского залива. Среди поставщиков также ставропольское ГАП "Ресурс".