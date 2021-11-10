Россияне стали меньше жаловаться на финансовые услуги в ЦБ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ЦБ за январь - сентябрь 2021 года получил более 186 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 12,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах регулятора.

Это связано с сокращением поступления жалоб в отношении кредитных организаций по вопросам реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, поясняют в ЦБ. При этом в общем количестве жалоб на долю кредитных организаций пришлось 57,6%, на долю некредитных финансовых организаций и участников корпоративных отношений - 34,5%.

При этом количество жалоб в отношении кредитных организаций снизилось на 28,2% и составило 107,2 тыс. Наибольшую долю среди жалоб на кредитные организации занимают вопросы потребительского кредитования - 32,4% (по сравнению с январем- сентябрем 2020 года удельный вес таких жалоб снизился на 9,4 процентного пункта).

Одновременно с этим увеличилось поступление жалоб на микрофинансовые организации (МФО) (+37,3%) и страховые компании (+20,4%).

"Рост жалоб отмечался по большинству основных страховых тематик и во многом был обусловлен эффектом низкой базы, сложившейся на фоне ограничений из-за COVID-19 в апреле - июне 2020 года. Кроме того, на динамику обращений повлияло снижение доступности ОСАГО в ряде регионов", - считают в ЦБ.

Вместе с тем из причин всплеска жалоб на МФО стала деятельность неформальной группы взаимосвязанных организаций, которые нарушают права потребителей. Банк России в 2021 году исключил из реестра шесть МФО, входивших в эту группу. В структуре жалоб на МФО также растет доля навязывания дополнительных платных услуг, следует из материалов регулятора.

Кроме того, на фоне продолжающегося притока розничных инвесторов на фондовый рынок в 1,6 раза выросло число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В то же время продолжает расти число жалоб на мисселинг продуктов и услуг брокеров. "Для более эффективного и точечного пресечения мисселинга Банк России теперь будет использовать проверки финансовых организаций", - подчеркивает регулятор.