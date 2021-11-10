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Байден заявил, что поручил принять меры по снижению цен на энергоресурсы в США

Президент Соединенных Штатов отметил, что снижение инфляции в стране является одним из приоритетов его политики
Президент США Джо Байден EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS / POOL

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, комментируя доклад министерства труда о рекордном росте инфляции в стране, заявил, что снижение цен, в том числе на энергоресурсы, является одним из приоритетов его политики. Текст заявления распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший приоритет для меня - изменить эту тенденцию", - сказал американский лидер.

По его словам, рост цен на энергоресурсы в стране - один из главных факторов, который приводит к росту инфляции в целом. "Я дал поручение моему Национальному экономическому совету предпринять меры для того, чтобы попытаться сильнее снизить эти цены", - отметил Байден. Он добавил, что также поручил принять меры против любого рода спекуляций и манипуляций ценами на этом рынке.

Теги
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