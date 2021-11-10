Расходы бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 ноября составили 1,764 трлн рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 ноября 2021 года предварительно составило 1,764 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 ноября 2021 года - составило 1,764 трлн рублей, или 73,7% от плановых бюджетных назначений", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что расходы на реализацию национального проекта "Демография" исполнены на 87,3%, "Здравоохранение" - 83,2%, "Образование" - 51%.

Согласно данным министерства, более чем на 60% исполнены расходы на нацпроекты "Безопасные качественные дороги" (79,0%), "Производительность труда" (69,4 %), "Жилье и городская среда" (75,3%), "Наука и университеты" (88%), "Культура" (69,3%).

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (73,2%); "Международная кооперация и экспорт" (68,1%).

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (67,7%).

Кроме того, затраты бюджета на нацпроекты "Экология" исполнены на 44,5%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - на 41,4%, "Туризм и индустрия гостеприимства" - на 46,5%.