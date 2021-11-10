"Лукойл" и Росатом построят в Румынии ветропарк для производства "зеленого" водорода

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" и Росатом планируют строительство ветропарка в Румынии, электроэнергия с которого будет использоваться для производства "зеленого" водорода. Об этом сообщил руководитель дирекции по энергетике "Лукойла" Василий Зубакин в ходе форума "Перспективы развития российской энергетики в условиях европейского углеродного регулирования" в рамках Недели российского бизнеса, организованной РСПП.

"Мы структурируем совместно с Росатомом строительство большого дополнительного ветропарка к тому, что уже существует в Румынии, с поставкой электроэнергии на выработку "зеленого" водорода", - сказал он.

Зубакин отметил, что "Лукойл" достаточно интенсивно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии. "И ветер, и солнце, и гидростанции. Наш аппетит в ближайшие годы - более тысячи мегават не только в России, но и за рубежом. И, соответственно, сейчас используем все инструменты", - добавил он.