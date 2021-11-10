В 2022 году импортеры смогут ввезти в Россию без пошлин 100 тыс. тонн свинины

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на ввоз в РФ в 2022 году замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замороженной говядины - до 200 тыс. тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу, как уже сказал Андрей Рэмович [Белоусов, первый вице-премьер], Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замороженной говядины - до 200 тыс. тонн. Данное решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Минэкономразвития направило предложения о включении указанного вопроса в повестку очередного заседания совета Евразийской экономической комиссии", - сказал Патрушев.

В связи со вспышками АЧС в ряде регионов наблюдается замедление темпов роста производства свинины. Восстановление объемов ожидается в первом полугодии 2022 года, отметил министр. Также он сообщил, что в 2021 году прогнозируется увеличение объемов производства говядины приблизительно на 1,5%.

О льготных квотах на свинину и говядину

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза о введении импортных квот на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины. В рамках данной инициативы предлагается предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн и установление квоты не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года в отношении замороженной свинины, уточняется в сообщении МЭР. Льгота будет применяться в случае, если целевым назначением ввозимого на в Россию мяса будет его переработка на территории РФ.

О ситуации в птицеводстве

В птицеводстве в начале текущего года на фоне неблагоприятной эпизоотической ситуации и сбоев при поставках импортных инкубационных яиц отмечалось снижение поголовья, рассказал Патрушев. Это, по его словам, привело к падению объемов производства мяса птицы. До конца года ожидается выход на показатели 2020 года, отметил глава Минсельхоза.