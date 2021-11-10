Статус промышленного комплекса присвоили московскому хлебозаводу "Фацер"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Крупный производитель хлеба и кондитерских изделий в столице - московский хлебозавод "Фацер" - получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Производитель хлеба и мучных кондитерских изделий ООО "Фацер" получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что финская компания "Фацер", основанная в 1891 году в городе Хельсинки, имеет в России четыре производственных площадки (три площадки в Санкт-Петербурге - "Смоленская", "Муринская" и "Нева", одна площадка в Москве - "Звездная").

Хлебозавод "Фацер" расположен на северо-востоке Москвы в Останкинском районе по адресу: Звездный бульвар, дом 23. Предприятие было построено в 1936 году. В апреле 2005 года контрольный пакет акций был приобретен финской компанией "Фацер". Площадь земельного участка составляет 2,48 га, площадь капитальных объектов - 35,8 тыс. кв. м. На предприятии трудятся 705 человек, средняя месячная заработная плата составляет более 75 тыс. рублей.

Предприятие производит хлебобулочные изделия (формовой хлеб, батоны и подовые хлеба, сдобы) и замороженные продукты (тесто, багеты, лепешки, пиццу, рустикальные хлеба) под брендами Fazer и "Хлебный Дом". Ежедневный выпуск продукции составляет 144 тонны (свыше 4 тыс. тонн в месяц).

"Продукция московского завода "Фацер" поставляется не только в магазины Москвы и Московской области, но и в другие регионы России. За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал производства превысил 700 млн рублей. Присвоение статуса промышленного комплекса, как ожидается, позволит предприятию экономить порядка 24 млн рублей в год, которые будут направлены на модернизацию производственных мощностей и закупку современного оборудования", - заключили в пресс-службе.