Украина намерена принять жесткие решения против РФ в случае угрозы энергетическому сектору

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет принимать жесткие решения в случае "энергетического терроризма" со стороны РФ. Об этом в среду заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В случае необходимости, если в дальнейшем будет продолжаться сложная ситуация [в энергетической сфере на Украине], а мы не исключаем использование Российской Федерацией энергетического терроризма по отношению к нашей стране, то в таком случае будут приняты соответствующие решения очень быстро и жестко в интересах нашей страны", - сказал он на брифинге по итогам заседания совета.

Данилов также добавил, что Совбез будет реагировать на возможные угрозы национальной безопасности, а вопросами контроля за обеспечением страны энергоресурсами в достаточном объеме, уточнил он, занимаются соответствующие органы исполнительной власти.

В начале ноября глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко выразил мнение, что начало эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" и прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность "полномасштабной войны" между Москвой и Киевом.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что этот газопровод является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.