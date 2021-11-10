В Петербурге до конца года запустят пять производств с объемом инвестиций 14,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Новые промышленные производства Петербурга с объемом инвестиций 14,7 млрд рублей введут в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом говорится в материалах комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

"В число таких производств войдут завод по выпуску противоопухолевых препаратов АО "Фармасинтез-Норд", (4 млрд рублей), научный центр АО "Электронная компания 'Элкус'" (3,5 млрд рублей), фармацевтическая компания АО "Активный компонент" (200 млн рублей), линия по выпуску инновационной продукции ООО "Петро" (3,5 млрд рублей) и АО "Техноком Авиа", занимающийся производством гибких и жестких турбопроводов (3,5 млрд рублей)", - сказано в материалах, которые представил председатель указанного комитета Кирилл Соловейчик, выступая на Петербургском международном инновационном форуме. Таким образом, общий объем инвестиций в эти производства составит 14,7 млрд рублей.

В них также отмечается, что капитализация Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга в 2021 году составит 3,15 млрд рублей, (в 2020 году - 2,65 млрд рублей), а в 2022 году - 4,13 млрд рублей. Общая сумма займов, выданных на развитие промышленности города в 2021 год составит 1,2 млрд рублей (годом ранее - 700 млн рублей).