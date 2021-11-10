Северная Осетия получила дополнительно более 425 млн рублей на ремонт дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 425 млн рублей получила Северная Осетия из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев на заседании кабмина региона.

"Бюджету республики дополнительно выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации иные межбюджетные трансферты в размере 425,3 млн рублей", - сказал Солиев.

Из выделенных средств 200 млн рублей направят на продолжение строительства автомобильной дороги Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен II (Объезд села Мичурино); 150 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау на участке км 11,2 - км 33,2 с подъездом к турбазе "Кахтисар". На реконструкцию двух улиц в Беслане направят 75,3 млн рублей.