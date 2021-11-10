Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,35-0,57%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду преимущественно снижался на фоне заметного ухудшения внешних настроений. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,35%, до 4172,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,57%, до 1853,64 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:21 мск вырос на 0,13%, до 70,88 рубля, евро снизился на 0,15%, до 81,74 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 1,67% и торгуется в районе $83,7 за баррель.

На первый план выходят инфляционные риски. "Потребительская инфляция в США в октябре неожиданно превысила прогнозы и впервые за три десятилетия оказалась выше 6% (6,2%), хотя аналитики ожидали ускорения ее темпов только до 5,8% с 5,4%. Усиление инфляции в США означает вероятность более скорого повышения ставок ФРС", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Дополнительное ослабление риск-аппетитов вызвали новости из Китая, где еще один крупный застройщик - Fantasia Holdings - вплотную приблизился к банкротству, акции компании обвалились на десятки процентов, добавил эксперт.

Рынок акций

Хуже рынка сегодня оказались акции банковского сектора. "Бумаги ВТБ (-1,56%) и Сбербанка (-1,14%) все же склонили общую чашу весов на свою сторону. Никакого выраженного негатива в этом отношении нет, но рынок продает", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Второй день корректируются расписки TCS (-4,44%). "После обновления в начале пятидневки максимумов это нормальное явление. Обычно после нового пика бумаги TCS продают три-четыре дня, потом все выравнивается до следующего витка. Сейчас бумага снизилась к 7 695 руб. и может сползать к 7 500, тут пока есть запас прочности", - добавила специалист.

Сильно выглядят акции компаний-золотопромышленников на взлете цен на золото сегодняшним вечером. "Тройская унция поднялась к $1 864, реализовав цель на $1 836, и выглядит очень сильно. В золоте сыграл фактор американской инфляции. Акции "Полюс золота" (+2,23%) вышли к максимуму на уровне 15 139 рублей и, если удастся закрепиться над 15 тыс. рублей по итогам дня, нацелятся на 15 450", - также считает Бодрова.

Прогноз на 11 ноября

В четверг осторожность на рынках может сохраниться. "Тон рыночным настроениям задаст экономическая статистика из КНР за октябрь - инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства, днем выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ, а также будут опубликованы прогнозы европейского регулятора. В этот же день свой ежемесячный отчет обнародует ОПЕК", - рассказал Александр Бахтин.

Из финрезультатов компаний в рамках сезона отчетностей за III квартал 2021 года в четверг будут важными отчеты Applied Materials, Pinduoduo, Brookfield Asset Management.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 11 ноября может формироваться в пределах 4100-4200 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70,5-71,5 рубля.

В "Фридом финанс", несмотря на повысившиеся риски, ожидают повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4120-4200 пунктов, 70,30-71,45 рубля и 81,50-82,20 рубля соответственно.