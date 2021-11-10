Власти Вологодской области сохранят льготы для малого бизнеса на 2022 год

ВОЛОГДА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области сохранят все действующие меры поддержки в период пандемии для малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также введут новые меры, согласованные с бизнес-сообществом. В 2020-2021 году объем финансовой поддержки предпринимателей в регионе достиг 2,5 млрд рублей, в 2022 году он составит 1 млрд рублей, сообщил в среду вице-губернатор Антон Кольцов.

"Субъекты малого и среднего предпринимательства получают меры поддержки и на федеральном, и на региональном уровнях. За 2020-2021 годы поддержка составила 2,5 млрд рублей <…>. Общий объем финансовой поддержки предпринимательства в 2022 году составит 1 млрд рублей", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

В частности, отметил он, по итогам обсуждения с бизнес-сообществом предложено ввести новые меры или пролонгировать существующие. Так, на 2022 год планируется сохранить пониженные в три раза налоговые ставки для предпринимателей в пострадавших отраслях, а также для тех, кто применял единый налог на вмененный доход. Ставка составит 2% по системе "доходы" и 5% по системе "доходы минус расходы". По налогу на имущество сохранят действующие ставки - 1% в городских округах и 0,4% в сельской местности.

Предложили также распространить преференции для вновь зарегистрированных предпринимателей в 2021 году. Ранее льготы были доступны для предпринимателей, зарегистрированных до 1 марта 2020 года. Для микропредприятий предлагается снизить порог сохранения численности персонала с 90 до 60%. Планируется также расширить возможности получения льготных займов для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, отметил вице-губернатор. "Это очень востребовано, но помощью смогли воспользоваться не все заявители, бюджетные средства были освоены за три месяца. Предлагаем Фонд ресурсной поддержки докапитализировать на 100 млн рублей для выдачи льготных займов на 24 месяца под 1% годовых в первый год и под 3% во второй год. Предлагаем снизить планку на минимальный размер кредита с 1 млн до 500 тыс. рублей, данная сумма может быть более востребована у небольших предприятий", - сообщил Кольцов.

Помимо этого, на ближайшем заседании областного парламента ожидается принятие закона о налоговых каникулах для предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2021 года.

Губернатор Олег Кувшинников предложения полностью поддержал. "Мы должны сохранить экономическую активность бизнеса Вологодской области в столь непростой для страны период. Полностью поддерживаю предложения, согласованные с бизнес-сообществом. Предлагаю продлить все ранее принятые меры господдержки малого и среднего бизнеса на весь период, до конца 2021 года и на весь 2022 год в связи с тем, что не ожидаю быстрого выхода на плато. Считаю, что и 2022 год будет столь же сложный и напряженный для всех", - сказал Кувшинников.