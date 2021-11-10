Астраханский деловой центр откроется в Баку в декабре 2021 года

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Астраханский деловой центр планируется открыть в Азербайджане в декабре 2021 года. Такое заявление прозвучало во время рабочей встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с главой исполнительной власти Наримановского района города Баку Абдином Фарзалиевым, сообщила в среду пресс-служба администрации главы региона.

Ранее сообщалось, что первый в России Азербайджанский деловой центр открылся в Астрахани в мае 2018 года, а церемония закладки памятной капсулы на месте строительства будущего Астраханского делового центра в Баку состоялась в декабре 2017 года.

"Открытие учреждения было запланировано на июнь 2021 года, но из-за пандемии церемонию пришлось отложить на декабрь, когда астраханская делегация во главе с губернатором прибудет в Баку с визитом", - говорится в сообщении пресс-службы. Утоняется, что внешнеторговый оборот Астраханской области с Азербайджаном по итогам восьми месяцев текущего года составил более $8,5 млн, что соответствует показателям 2020 года.

"Несомненно, потенциал нашего торгового сотрудничества намного больше и объемы товарооборота могут быть увеличены. Мы связываем перспективы расширения торговых связей с работой двух деловых центров - Азербайджанского делового центра в Астрахани и Астраханского в Баку, который мы скоро откроем вместе. Астраханский деловой центр в Баку станет главной площадкой региона для деловых переговоров с азербайджанскими партнерами и продвижения продукции астраханских производителей на рынок Азербайджана", - сообщил Бабушкин на встрече.

Представитель азербайджанской делегации поблагодарил главу Астраханской области за многолетнее сотрудничество и отметил, что построенный в Баку деловой центр является пока единственным подобным представительством Российской Федерации на территории Азербайджана.

По данным областных властей, в Астраханской области зарегистрировано 32 компании с участием азербайджанского капитала, на азербайджанский рынок из Астрахани поставляется продукция судостроения, рыбная и мукомольная продукция, соль и растительное масло.