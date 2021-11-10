Цена на газ в Европе отыграла большую часть снижения в течение дня

ТАСС, 10 ноября. Цена на газ в Европе к закрытию торгов отыграла большую часть утреннего снижения, которое усиливалось в течение дня, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу торгов поднялась до $851 за 1 тыс. куб. м, или €71,445 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). В течение дня стоимость топлива опускалась до $751.

Общее снижение цены за день в итоге составило около 1,5%.

Резкий рост цены начался вечером, когда "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на четверг, 11 ноября.

Накануне "Газпром" сообщил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Кроме того, на аукционе в среду были забронированы дополнительные мощности по транзиту 19,17 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию, как и накануне.

Также заявки "Газпрома" на транзит газа через Украину на четверг сейчас составляют лишь чуть более 84 млн кубометров по сравнению с максимальным объемом транзита газа по контракту в 109,3 млн кубометров, который был заявлен на сегодня, следует из данных на сайте "Оператор ГТС Украины". Для сравнения, фактическая прокачка газа через территорию Украины 9 ноября составила 101 млн кубометров, следует из данных "Газпрома".