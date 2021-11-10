В Дагестане появятся два новых резидента ТОСЭР

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Два новых резидента на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируют создать в Дагестане. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта составит более 2 млн 400 тыс. рублей, сообщает в среду сайт правительства региона.

"Сегодня на заседание Комиссии вносятся заявки от двух организаций - ООО "Хазар" и ООО "Проект-Строй". Указанные проекты в установленном порядке прошли согласование с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан и администрацией моногорода Дагестанские Огни. В соответствии с бизнес-планом общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта составит более 2 млн 400 тыс. рублей", - приводится на сайте слова врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Нюсрета Омарова.

Отмечается, что один из инвесторов реализует в моногороде Дагестанские Огни предприятие по производству концентрированных соков, пюре и нектаров.

Ещё одна компания построит в городе Дагестанские Огни завод по производству товарного бетона и в соответствии с бизнес-планом готова вложить 16 млн рублей и создать порядка 13 рабочих мест.

"В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР в моногородах Дагестана включено 16 предприятий. Наличие статуса резидента предполагает налоговые льготы и преференции", - отмечается на сайте.