Безработные в Чувашии с 2022 года получат субсидии на открытие дела в роли самозанятых

ТАСС, 10 ноября. Власти Чувашии с 2022 года начнут выплаты субсидий безработным, которые приняли решение открыть свое дело в качестве самозанятых. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

Ранее получить такую субсидию могли только зарегистрированные начинающие предприниматели.

"С 2022 года по программе содействия занятости населения безработные граждане, которые откроют собственное дело в качестве самозанятого, смогут получить единовременную финансовую помощь", - отмечается в сообщении.

Размер субсидии составит восемь МРОТ (97 тыс. рублей) и 11 МРОТ (порядка 133 тыс. рублей) для инвалидов, признанных в установленном порядке безработными. Всего на эти цели планируется предусмотреть 3,9 млн рублей.

По информации Минтруда Чувашии, получить субсидию на открытие собственного дела смогут жители, зарегистрированные в качестве безработных и подавшие заявку с приложением необходимого пакета документов в центр занятости населения по месту регистрации. Будущего самозанятого пригласят на специально созданную комиссию в центр занятости по месту регистрации, где он должен представить свой бизнес-план. По мнению министра труда Чувашии Алены Елизаровой, такая мера поддержки позволит увеличить число людей, готовых открыть собственное дело.

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по данным Минэкономразвития РФ, включает в себя отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. В частности, для них предполагаются микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года; бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках; предоставление некоторых образовательных услуг. Для людей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.