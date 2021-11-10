СМИ: Киев пообещал МВФ назначить набсовет в "Нафтогаз" к концу января 2022 года

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) назначить наблюдательный совет в "Нафтогаз Украины" до конца января 2022 года. Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, которым располагает агентство РБК Украина.

Как сообщает агентство в среду, Киев также пообещал МВФ назначить набсоветы в "Укрэнерго" уже к концу декабря 2021 года, а в "Энергоатом" - к концу мая 2022 года. В документе подчеркивается, что наблюдательные советы будут назначены на основе проведения прозрачного конкурса. Украина гарантирует, что правительство не будет оказывать влияние на управление компаниями.

Кроме того, обновленный меморандум предусматривает расширение полномочий Антимонопольного комитета. Ведомству планируется дать право проведения обысков, конфискации документов, а также право обмена информацией с другими правоохранительными органами. Кроме того, решения Антимонопольного комитета должны получить статус исполнительных документов без дополнительного судебного решения.

Украина в рамках меморандума пообещала отказаться от ограничения цен на газ, теплоснабжение и горячую воду. С мая следующего года цены будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения, в результате чего тарифы по годовым контрактам для населения значительно вырастут.

В украинском правительстве официально содержание меморандума не комментируют.

"Нафтогаз" без набсовета

В апреле пять из шести членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Впоследствии им поступило предложение от правительства остаться еще на год. Однако 7 сентября три иностранных наблюдателя вновь заявили об отставке.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства. Вскоре на эту должность назначили нынешнего первого вице-премьера Юлию Свириденко. Премьер Украины Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что поручил в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".