Грызлов заявил, что Киев не отреагировал на готовность ДНР и ЛНР наладить поставки угля

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинская делегация "многозначительно отмолчалась" в ответ на готовность республик Донбасса к достижению договоренностей о поставках необходимых объемов угля и электроэнергии. Об этом сообщил в среду журналистам полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Вчера при обсуждении экономических вопросов представители Украины проявили живую заинтересованность в приобретении у Донбасса электроэнергии и угля. Сегодня представители Донецка и Луганска в интересах восстановления социально-экономических связей в соответствии с минскими соглашениями выразили готовность к достижению соответствующих договоренностей и осуществлению необходимых поставок в достаточных объемах. В свою очередь украинская делегация многозначительно отмолчалась", - заявил Грызлов по итогам заседания контактной группы.

При этом Украина в последнее время испытывает серьезный дефицит угля. Как сообщила во вторник компания-оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго", его запасы на складах энергогенерирующих компаний страны в течение недели (с 1 по 7 ноября) сократились почти на 12%, до 479,4 тыс. тонн.

2 ноября Белоруссия предоставила Украине около 3 500 МВт-ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме. 6 ноября возобновились коммерческие поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии. В частности, 9 ноября стало известно, что украинские трейдеры вновь подали заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 10 ноября в 415 МВт.