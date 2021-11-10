ФАС предписала аннулировать закупку поездов для МЦД на 395 млрд рублей по жалобе СТМ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. ФАС России предписала аннулировать закупку 95 электропоездов для Московских центральных диаметров на сумму 395,2 млрд рублей. Такое решение было принято по результатам рассмотрения соответствующей жалобы компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) на действия Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного регулятора.

"ФАС России рассмотрела жалобу ООО "ТД СТМ" на действия заказчика АО "Центральная ППК" и признала ее частично обоснованной. В целях устранения допущенных нарушений комиссия ФАС России выдала предписание об аннулировании закупки", - прокомментировали в ФАС.

В пресс-службе регулятора отметили, что это решение принято в целях обеспечения соответствия закупки действующему законодательству.

В свою очередь в ЦППК сообщили ТАСС, что еще не получили предписания ФАС. "На данный момент текст решения и соответствующее предписание комиссии ФАС России не изготовлены и не направлены в ЦППК. После их получения компанией будет принято решение об исполнении или оспаривании", - прокомментировали ТАСС в среду в пресс-службе ЦППК.