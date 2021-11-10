В Татарстане в 2021 году экспорт продукции АПК составит 80% от плана

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана составит в 2021 году ориентировочно 80% от плана. Об этом заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на совещании о текущей динамике достижения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", передает пресс-служба министерства.

"По предварительным расчетам, в текущих ценах республика план по экспорту выполнит, однако в связи с уменьшением объемов реализации продукции в натуральном выражении экспорт продукции составит ориентировочно 80% от плана", - передает пресс-служба слова министра.

На сегодняшний день, по данным министра, экспорт продукции АПК Татарстана в сопоставимых ценах составляет $204,3 млн, или 64%. "Основное отставание от прогнозных показателей - по масложировой отрасли и зерновой группе товаров", - цитирует пресс-служба Зяббарова.

Отмечается, что в 2020 году увеличили объем экспортируемой зерновой продукции. В 2021 году из-за погодных условий экспорт зерна остановили. "Валовой сбор позволил обеспечить даже внутреннюю потребность только на 70%", - сообщает пресс-служба.

Министр отметил, что отдельно стоит задача по развитию экспорта халяль-продукции. Экспорт этой категории сейчас составляет $4,1 млн, два года назад он составлял 20 млн рублей.

В феврале на коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что в 2021 году необходимо выполнить план по экспорту продукции АПК в объеме $320 млн. По итогам 2020 года в республике собрали более 5,5 млн тонн зерновых - это рекордный показатель за последние 12 лет.

О проекте

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" входит в состав нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.