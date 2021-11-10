Кабмин 11 ноября рассмотрит законопроект о продаже или уничтожении контрафактной древесины

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому контрафактная древесина и лесоматериалы из нее будут изыматься и направляться на продажу, утилизацию или уничтожение. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой документ включен в повестку мероприятия.

"Нормы законопроекта предусматривают дополнение статьи 27.10 Кодекса об административных правонарушениях частью 14, в соответствии с которой изъятая незаконно заготовленная древесина и полученная из нее продукция в виде необработанных лесоматериалов подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения", - говорится в сообщении.

Предполагается также рассмотреть связанные с этим поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. "Нормы законопроекта предусматривают дополнение части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ положениями, позволяющими передать на основании решения суда изъятую незаконно заготовленную древесину и (или) полученную из нее продукцию в виде необработанных лесоматериалов для реализации, утилизации или уничтожения", - указали в кабмине.

Отмечается, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также реализации, утилизации или уничтожения незаконно заготовленной древесины и полученной из нее продукции будет установлен правительством.