На Украине рекордно подорожало сало

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки - 185 гривен (примерно $7) за килограмм. Об этом пишет в среду украинское издание "Страна".

По его данным, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы. Заметный скачок стоимости зафиксировали еще в октябре: тогда сало подорожало на 13%. А уже в ноябре цена выросла еще на 11%.

Однако, по прогнозам экспертов, в скором времени сало может подешеветь. "Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет. К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен", - отмечает издание.

1 ноября сообщалось, что на Украине существенно подорожали основные ингредиенты для приготовления борща - одного из самых популярных в стране блюд. В 65,16 гривны (около 2,5 доллара) обойдется порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%, отмечалось в исследовании, которое провел Офис эффективного регулирования. По его данным, за год морковь подорожала на 22,4%, свекла - вдвое, капуста - на 15,2%, репчатый лук - на 69,5%.