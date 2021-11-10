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Блинкен заявил, что США и Украина обсуждают обеспечение безопасности энергопоставок Киеву

По словам госсекретаря США, это включает в себя работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы "оказать все возможное воздействие и давление для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина ведут диалог на тему обеспечения безопасности энергетических поставок Киеву. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Мы также обсуждаем способы обеспечить безопасность энергетических поставок Украине. Это включает в себя предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы, работу с ключевыми союзниками и партнерами, чтобы оказать все возможное воздействие и давление для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией", - сказал он.

Теги
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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