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Власти США подали иск к Uber за дискриминационные цены поездок для инвалидов

Согласно заявлению Минюста, компания требует от них оплаты дополнительного времени ожидания

ТАСС, 10 ноября. Минюст США в среду подал иск против компании Uber Technologies из-за дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно заявлению ведомства, Uber требует от людей с инвалидностью оплаты дополнительного времени ожидания (время бесплатного ожидания составляет две минуты, а каждая последующая минута оплачивается в соответствии с тарифом). В Минюсте заявили, что Uber "не смогла надлежащим образом скорректировать правила оплаты времени ожидания для людей, которым из-за инвалидности требуется больше двух минут, чтобы сесть в машину".

Власти потребовали, чтобы Uber "прекратила дискриминацию людей с ограниченными возможностями здоровья", изменила ценовую политику в соответствии с законом о помощи американцам с ограниченными возможностями (Americans With Disabilities Act, ADA), возместила ущерб подвергшимся дискриминации пассажирам и заплатила штраф.

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