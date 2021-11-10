Додон заявил, что тарифы на газ в Молдавии сравнялись с европейскими

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Внутренние тарифы на газ в Молдавии сравнялись с европейскими после подорожания топлива из России. Об этом в среду в интервью телеканалу NTV заявил лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон.

"Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ. 11 леев 8 банов [$0,6] за куб. м с учетом налога - это практически на уровне средней цены по странам ЕС, которая была в первом полугодии", - сказал Додон. Он отметил, что это больше, чем платят за газ потребители в Австрии, Бельгии, Греции, Румынии и ряде других стран, где доходы населения намного выше.

Экс-президент считает, что у нового правительства республики была возможность добиться скидки на газ. "Большинство членов Евразийского экономического союза получают газ по цене ниже $200. Некоторые страны [ЕС], которые наладили дружеские отношения с Россией, получают газ дешевле, чем Молдавия. Это Венгрия, Сербия", - обратил внимание Додон.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по $148.

Сегодня правительство Молдавии одобрило план компенсаций за газ в холодный период года для домохозяйств. Они составят около 30%, однако будут распространяться только на 100 куб. м в месяц. Решение кабмина еще должен утвердить парламент.