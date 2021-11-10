США и Китай приняли совместную декларацию по климату

ГЛАЗГО, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку ее задач. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

"Мы вместе выразили поддержку COP26, в том числе по некоторым элементам, которые подразумевают повышение целей. Однако хочу подчеркнуть, что эта декларация стала только первым шагом в движении вперед. Каждый из них имеет значение, и нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал он после встречи с представителем Китая по вопосам климата Се Чэньхуа.

Керри пояснил, что речь идет прежде всего о совместном выражении поддержки задачам конференции в Глазго, сформулированным ООН. "Но мы должны предпринимать усилия, чтобы вместе быстрее снижать ущерб климату, мы должны быстрее выйти на условленные показатели снижения выбросов метана, мы должны продолжить ставить более амбициозные цели", - добавил Керри.

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.