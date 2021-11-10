В Китае заявили, что у них больше согласия с США по климату, чем разногласий

ГЛАЗГО, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа считает, что в вопросах климата у Пекина и США есть больше точек соприкосновения, чем разногласий. Такое мнение он выразил в среду в Глазго на пресс-конференции на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) после публикации совместного заявления США и Китая по климату.

"Между Китаем и США есть больше согласия, чем разногласий, что наделяет эту область [вопросы климата] огромным потенциалом для нашего сотрудничества", - приводит его слова британский телеканал Sky News.

Публикация этой декларации, заявил Се Чжэньхуа, демонстрирует, что "сотрудничество - единственный выбор для Китая и США", потому что, "работая вместе, обе страны могут достичь многих важных вещей", которые принесут пользу миру в целом.

По словам спецпредставителя КНР, в принятом документе наряду с путями реализации действий внутри двух стран прописаны конкретные меры, которые Вашингтон и Пекин намерены предпринимать как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

"Изменение климата становится общей проблемой, которая стоит перед всем человечеством. Она отрицательно сказывается на благополучии будущих поколений", - добавил Се Чжэньхуа. При этом он высказал надежду, что инициатива двух стран внесет лепту в успех всей конференции. "До конца конференции в Глазго осталось два дня, и мы надеемся, что эта совместная декларация сможет стать вкладом Китая и США в успех COP26", - добавил он.

Выступая в Глазго в среду, спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри, рассказал, что Вашингтон и Пекин договорились снизить выбросы метана и сократить использование угля в промышленности в этом десятилетии "в кратчайшие сроки". Совместную же декларацию по климату он назвал "шагом, на который можно опираться" в том, что касается сокращения выбросов парниковых газов.

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона, Аллегра Страттон, приветствовала факт достижения соглашения, однако призналась, что у нее недостаточно деталей для обширного комментария. "Конечно, это приветствуется, когда два крупнейших эмитента [парниковых газов] в мире, решили работать вместе, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Но дайте нам время, чтобы изучить детали того, что они называют декларацией", - приводит ее слова агентство PA.

О конференции

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.