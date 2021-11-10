"Русгидро" в Карачаево-Черкесии увеличило выработку электроэнергии на 47%

ЧЕРКЕССК, 10 ноября./ТАСС/. Филиал генерирующей компании "Русгидро" в Карачаево-Черкесии за январь-сентябрь 2021 года увеличил производство электроэнергии на 47% по сравнению с показателем 2020 года, до 416 млн кВт/ч. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Карачаево-Черкесский филиал ПАО "Русгидро" выработал за девять месяцев текущего года 416,021 млн кВт/ч электроэнергии, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года - за три квартала 2020 года - 283,489 млн кВт/ч", - рассказали в пресс-службе.

По данным компании, высокие результаты обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов и сложившейся водохозяйственной обстановкой. Высокую водность вызвали сильные проливные дожди в горной части Карачаево-Черкесии и повышение уровня рек Большого Зеленчука, Марухи и Аксаута. Всего с момента пуска первого гидроагрегата и начала эксплуатации Зеленчукской ГЭС в 1999 году выработали 6,728 млрд кВт/ч электроэнергии.

В первом квартале гидроэнергетики завершили текущий ремонт гидроагрегатов № 3 и №4, двух трансформаторов, а также модернизацию электрооборудования генераторного распределительного устройства Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

С начала года в рамках плановой программы модернизации проведены текущие ремонты четырех гидроагрегатов и вспомогательного оборудования, а также ремонт четырех силовых трансформаторов. Продолжаются работы по поставке оборудования, монтажные и пусконаладочные работы по автоматизации КИА объектов перебросного канала и по модернизации инженерных сетей ГЭС. Работы направлены на повышение надежности работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.