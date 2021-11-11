Для поддержки Нью-Йорка создали криптовалюту

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Открытая платформа CityCoins создала криптовалюту NYCCoin для поддержки крупнейшего американского мегаполиса - Нью-Йорка. Заявки на майнинг открылись в среду, сам процесс "добычи" стартует в течение суток.

"Майнинг NYCCoin был активирован в блоке 37449 <...>. Старт майнинга начнется примерно по истечении 24-часового периода", - говорится в сообщении платформы в Twitter.

Платформа позволяет накапливать токены, которые затем можно конвертировать в биткойны с помощью технологии Stacks. Майнерам будет доставаться 70% добытой криптовалюты, еще 30% будут перенаправляться в городской криптовалютный фонд, который затем власти могут при желании обменять на доллары. Таким образом жители Нью-Йорка могут вносить свой вклад в криптовалютное богатство своего города. Данная технология уже работает в Майами (штат Флорида), где майнинг открыт еще с августа.

Представители платформы отметили, что приняли решение о создании новой криптовалюты после слов победившего на выборах мэра Нью-Йорка Эрика Адамса о том, что городу мог бы пригодиться подобный инструмент.