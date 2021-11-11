Зеленский обвинил украинских бизнесменов в создании искусственного дефицита энергоресурсов

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит". Суть очень простая: разгоняют новости про нехватку угля и газа, после чего спрос растет и цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру не надо начинать, потому что, кроме вашего искусственного дефицита, есть реальный наш дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, то у кого-то начинается адский период", - сказал он в опубликованном в среду видеообращении к украинцам.

Президент обвинил некоторые украинские телеканалы, не уточнив их названия, в манипуляциях относительно энергетической безопасности Украины. "Государству важно, чтобы в домах не только были теплые батареи, но и честные новости, а не постоянные страшилки про рост тарифов, - сказал он. - Людям морально очень сложно из-за COVID-19, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды".

Зеленский заверил, что ситуация в энергетической сфере на Украине в целом лучше, чем в других странах. "Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов, а вскоре возросла до двух тысяч. В это же время на Украине она составляет $290. Несмотря на рекордный рост цен и мировой энергетический кризис, тарифы не выросли, цена на тепло осталась на уровне 2020 года", - сказал он и заверил, что цена не будет повышаться до конца отопительного сезона.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая, но в целом находится под контролем правительства. В частности, страна испытывает дефицит угля, с которым, по словам премьера, планирует справиться с помощью импортных закупок и увеличения собственной добычи.