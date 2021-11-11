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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Bloomberg: "Аэрофлот" может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии

В Евросоюзе считают, что компания занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.

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По данным агентства, попасть под санкции, кроме "Аэрофлота", также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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