Зеленский поблагодарил Порошенко за продажу двух телеканалов

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко за продажу двух принадлежавших ему телеканалов и заявил, что это доказывает действенность закона об олигархах.

"Закон призван положить конец зависимости Украины от интересов большого бизнеса и большой политики... Некоторые говорили, что на самом деле этот закон - пустышка, фикция и не будет работать. Некоторые - это один известный политик-олигарх. Вопреки всем его словам я искренне благодарю его!" - заявил Зеленский в среду в видеообращении к соотечественникам.

По его словам, доказательство того, что закон работает, появилось в первый же день после его принятия. "То, что закон работает, в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх. Убеждая всех, что он только политик, он мужественно потерял частицу себя и своих медиаактивов", - сказал президент, имея в виду продажу Порошенко телеканалов "Прямой" и "5 канал".

5 ноября Зеленский подписал принятый парламентом закон об олигархах. Согласно закону, к олигархам относятся лица, имеющие большой экономический и политический вес в общественной жизни и, в частности, оказывающие значительное влияние на СМИ. Позднее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что олигархи в стране должны в ближайшие полгода получить официальный статус либо избавиться от признаков, по которым они относятся к таковым. Ранее глава Минюста заявлял, что Порошенко подпадает под критерии для включения в реестр олигархов.

8 ноября медиахолдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав "5 канала" и "Прямого", принадлежавших Порошенко. Владельцами нового медиахолдинга стали журналисты, общественные деятели и парламентарии, ранее работавшие журналистами. Холдинг сообщил, что приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах Порошенко по рыночной цене. Контракт, как утверждают новые собственники, предусматривает запрет Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику.

По мнению самого экс-президента, с помощью закона об олигархах Зеленский стремится взять под полный контроль все СМИ в стране.