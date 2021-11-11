Байден признал, что цены на потребительские товары в США остаются слишком высокими

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Уровень потребительских цен в США остается слишком высоким. Это признал в среду американский президент Джо Байден.

"Сегодня я хотел бы поговорить здесь об одном из самых насущных для жителей Америки экономических вопросов. <...> Первое - это снижение цен. Второе - обеспечение того, чтобы наши магазины были заполнены [товарами]. Третье - возвращение большого числа людей назад к работе. <...> Сегодняшний экономический доклад [министерства труда] показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. <...> Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать", - сказал президент США, выступая в Балтиморе (штат Мэриленд). Глава государства подчеркнул, что в стране при этом наблюдаются "самые высокие за десятилетия темпы роста [экономики] и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года".

"Но у нас тоже есть проблемы. Многие люди ощущают неопределенность по поводу экономики, и мы знаем, почему [это происходит]. Они видят высокие цены", - продолжил глава Белого дома.

Ранее Минтруд США сообщил о том, что потребительские цены в стране за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало наивысшим показателем с ноября 1990 года. При этом в октябре показатель увеличился на 0,9% по сравнению с сентябрем. Как подчеркивала газета The Hill, эксперты ожидали более низких темпов роста инфляции: на 0,5% за октябрь и 5,8% за период в 12 месяцев. Ранее в среду Байден, комментируя упомянутый доклад Минтруда, заявил, что снижение цен, в том числе на энергоресурсы, является одним из приоритетов его политики.

Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл в начале ноября указывал на риск дальнейшего повышения инфляции в стране. Глава ФРС при этом отметил, что ситуация может нормализоваться в долгосрочной перспективе.